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В Аргентине прекращена операция по спасению экипажа затонувшей подлодки

01 декабря 2017 08:40
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Новости Аргентины. Эксперты вынуждены констатировать: шансов найти моряков живыми нет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Если к гибели людей не привел взрыв либо другое ЧП, то на борту давно нет кислорода. Подводная лодка ВМС Аргентины перестала выходить на связь в середине ноября. В момент последнего сеанса связи с субмарины сообщили о проблемах, связанных с коротким замыканием. На борту находились 44 человека, в том числе первая в истории Латинской Америки женщина-подводник Элиана Мария Кравчик, которую в СМИ называли королевой морей. Стало известно, что командир подлодки обещал своей матери, что это будет его последний поход в морские глубины.

# Кораблекрушения

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