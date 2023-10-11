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В Аргентине полыхает масштабный лесной пожар. Люди оказались в огненном плену

11 октября 2023 13:43
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Новости Аргентины. В Аргентине полыхает масштабный лесной пожар, который может уничтожить провинцию Кордова в центре страны. В огненном плену оказались жители небольшого городка Вилья-Карлос-Пас, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Аргентине полыхает масштабный лесной пожар. Люди оказались в огненном плену-1

Пламя окружило его со всех сторон, 400 домов уже превратились в пепел. Его пытаются остановить несколько сотен пожарных, им на помощь брошены четыре самолета и вертолет. Но им мешает ветер и жара. Власти сейчас пытаются эвакуировать людей, но это, как оказалось, очень сложная задача. Во-первых, далеко не все хотят покидать свои дома. А во-вторых, из-за огня приходится перекрывать дороги, по которым еще можно вывезти горожан, из-за этого процесс замедляется еще сильнее.

# Пожар # Новости Аргентины # Фотофакт

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