В Аргентине полыхает масштабный лесной пожар. Люди оказались в огненном плену

Пламя окружило его со всех сторон, 400 домов уже превратились в пепел. Его пытаются остановить несколько сотен пожарных, им на помощь брошены четыре самолета и вертолет. Но им мешает ветер и жара. Власти сейчас пытаются эвакуировать людей, но это, как оказалось, очень сложная задача. Во-первых, далеко не все хотят покидать свои дома. А во-вторых, из-за огня приходится перекрывать дороги, по которым еще можно вывезти горожан, из-за этого процесс замедляется еще сильнее.