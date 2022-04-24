В Аргентине фермеры протестуют из-за введения новых налогов и инфляции

Все это – последствия нынешней политики руководства страны, уверены демонстранты. Аргентина – один из ведущих экспортеров продуктов в мире, поэтому сельскохозяйственный сектор имеет принципиальное значение. При растущих запросах на продукты извне в стране сократили квоты на их вывоз и обложили налогами. Это и вызвало негодование фермеров. В знак протеста люди выехали на тракторах к президентскому дворцу.