В Аргентине фермеры протестуют из-за введения новых налогов и инфляции

Новости Аргентины. Тысячи фермеров протестуют в аргентинской столице. Недовольство вызвали рост цен, налогов и инфляция, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Аргентины. Тысячи фермеров протестуют в аргентинской столице. Недовольство вызвали рост цен, налогов и инфляция, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Все это – последствия нынешней политики руководства страны, уверены демонстранты. Аргентина – один из ведущих экспортеров продуктов в мире, поэтому сельскохозяйственный сектор имеет принципиальное значение. При растущих запросах на продукты извне в стране сократили квоты на их вывоз и обложили налогами. Это и вызвало негодование фермеров. В знак протеста люди выехали на тракторах к президентскому дворцу.
Теперь в Аргентине взимается налог в размере 12 % с экспорта пшеницы и кукурузы, почти в три раза больше ставка в отношении сои, муки и растительного масла.