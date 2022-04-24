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В Аргентине фермеры протестуют из-за введения новых налогов и инфляции

24 апреля 2022 13:38
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Новости Аргентины. Тысячи фермеров протестуют в аргентинской столице. Недовольство вызвали рост цен, налогов и инфляция, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Аргентине фермеры протестуют из-за введения новых налогов и инфляции-1

Все это – последствия нынешней политики руководства страны, уверены демонстранты. Аргентина – один из ведущих экспортеров продуктов в мире, поэтому сельскохозяйственный сектор имеет принципиальное значение. При растущих запросах на продукты извне в стране сократили квоты на их вывоз и обложили налогами. Это и вызвало негодование фермеров. В знак протеста люди выехали на тракторах к президентскому дворцу.  

В Аргентине фермеры протестуют из-за введения новых налогов и инфляции-4

Теперь в Аргентине взимается налог в размере 12 % с экспорта пшеницы и кукурузы, почти в три раза больше ставка в отношении сои, муки и растительного масла.  

# Акции протеста # Фотофакт

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