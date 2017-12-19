В Аргентине более 160 человек пострадали во время акции протеста

Новости Аргентины. Недовольство вызвано намерением правительства провести пенсионную реформу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Аргентины. Недовольство вызвано намерением правительства провести пенсионную реформу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Демонстранты бросали в полицейских камни, бутылки и дымовые бомбы, на что правоохранители отвечали слезоточивым газом и резиновыми пулями. Более 80 человек задержаны. Пенсионную реформу правительство страны намерено провести для снижения государственного дефицита.
В свою очередь демонстранты заявляют, что данный законопроект позволит снизить размер пенсионных выплат. Сейчас документ находится на рассмотрении в Палате депутатов конгресса страны.