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В Аргентине более 160 человек пострадали во время акции протеста

19 декабря 2017 09:37
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Новости Аргентины. Недовольство вызвано намерением правительства провести пенсионную реформу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Аргентине более 160 человек пострадали во время акции протеста-1

Демонстранты бросали в полицейских камни, бутылки и дымовые бомбы, на что правоохранители отвечали слезоточивым газом и резиновыми пулями. Более 80 человек задержаны. Пенсионную реформу правительство страны намерено провести для снижения государственного дефицита.

В Аргентине более 160 человек пострадали во время акции протеста-4

В свою очередь демонстранты заявляют, что данный законопроект позволит снизить размер пенсионных выплат. Сейчас документ находится на рассмотрении в Палате депутатов конгресса страны.

# Забастовка # Фотофакт

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