В Аргентине более 160 человек пострадали во время акции протеста

Демонстранты бросали в полицейских камни, бутылки и дымовые бомбы, на что правоохранители отвечали слезоточивым газом и резиновыми пулями. Более 80 человек задержаны. Пенсионную реформу правительство страны намерено провести для снижения государственного дефицита.