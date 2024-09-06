В Аргентине более 15 тысяч пассажиров пострадали от забастовки авиаработников

В аэропортах Аргентины возник полный хаос и неразбериха. Там скопились более 15 тысяч человек, которые не могут улететь из-за массовой отмены рейсов. Эту ситуацию вызвала забастовка пилотов и авиационных работников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они требуют от руководства авиакомпаний повышения заработной платы, чтобы выжить при неимоверной инфляции, которая уже достигла 264 процентов и стала одной из самых высоких в мире. Вот только добиться своих требований забастовщики вряд ли смогут, так как у компаний просто нет денег, что стало следствием проводимой президентом Милеем экономической реформы, которая, помимо прочего, подразумевает жесткий режим экономии, чтобы остановить рост цен и сократить дефицит госбюджета. Профсоюз работников авиаотрасли пообещал часто проводить акции протеста. Массовые отмены и переносы рейсов в стране можно будет ожидать каждые два дня.

