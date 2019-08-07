В Анталье джип с туристами упал с 20-метровой высоты

Новости Турции. Джип в турецкой Анталье упал с 20-метровой высоты: один человек погиб, ещё 10 пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ДТП произошло в горах возле курортного района Манавгат. По предварительным данным, водитель не справился с управлением автомобиля, в результате чего джип вылетел с дороги, снёс столб и рухнул вниз.