В Анталье джип с туристами упал с 20-метровой высоты

Новости Турции. Джип в турецкой Анталье упал с 20-метровой высоты: один человек погиб, ещё 10 пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Турции. Джип в турецкой Анталье упал с 20-метровой высоты: один человек погиб, ещё 10 пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
ДТП произошло в горах возле курортного района Манавгат. По предварительным данным, водитель не справился с управлением автомобиля, в результате чего джип вылетел с дороги, снёс столб и рухнул вниз.
В салоне находились 11 туристов. Среди них граждане Нидерландов, России и Литвы. Погиб путешественник из Нидерландов, остальных – с различными травмами доставили в больницы.