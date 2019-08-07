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В Анталье джип с туристами упал с 20-метровой высоты

07 августа 2019 12:15
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Новости Турции. Джип в турецкой Анталье упал с 20-метровой высоты: один человек погиб, ещё 10 пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Анталье джип с туристами упал с 20-метровой высоты-1

ДТП произошло в горах возле курортного района Манавгат. По предварительным данным, водитель не справился с управлением автомобиля, в результате чего джип вылетел с дороги, снёс столб и рухнул вниз.

В Анталье джип с туристами упал с 20-метровой высоты-4

В салоне находились 11 туристов. Среди них граждане Нидерландов, России и Литвы. Погиб путешественник из Нидерландов, остальных – с различными травмами доставили в больницы.

В Анталье джип с туристами упал с 20-метровой высоты-7

# ДТП # Фотофакт

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