В Анкаре +25, в Москве +13. Погода в Европе на неделю с 5 по 11 октября

В Париже синоптики обещают пасмурную погоду. Столбик термометра здесь покажет 13 выше нуля, рассказали в программе «Плюс-минус» .

Переменная облачность и +16°C в Вене и Мадриде. На 3 градуса теплее в Риме, но возможен дождь.

Будет тепло, но ветрено, возможны грозы. Синоптики рассказали о погоде на неделю

Солнечная погода задержится в Турции. В Анкаре +25°C. На пункт жарче в Софии. Небольшая облачность и +32°C в Афинах.