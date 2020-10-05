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В Анкаре +25, в Москве +13. Погода в Европе на неделю с 5 по 11 октября

05 октября 2020 19:35
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В Париже синоптики обещают пасмурную погоду. Столбик термометра здесь покажет 13 выше нуля, рассказали в программе «Плюс-минус». 

В Анкаре +25, в Москве +13. Погода в Европе на неделю с 5 по 11 октября-1

Переменная облачность и +16°C в Вене и Мадриде. На 3 градуса теплее в Риме, но возможен дождь.  

Будет тепло, но ветрено, возможны грозы. Синоптики рассказали о погоде на неделю

Солнечная погода задержится в Турции. В Анкаре +25°C. На пункт жарче в Софии. Небольшая облачность и +32°C в Афинах.  

В Анкаре +25, в Москве +13. Погода в Европе на неделю с 5 по 11 октября-4

В Анкаре +25, в Москве +13. Погода в Европе на неделю с 5 по 11 октября-6

В Прибалтике дождь и переменная облачность. В Вильнюсе 18 выше нуля. На 1 градус выше в Риге. Тот же расклад в Варшаве. В Киеве в начале недели ожидается +21°C. А в Москве похолодает – всего 13 с плюсом и дожди.  

# Погода # Юлия Самусенко # Фотофакт

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