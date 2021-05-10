В Англии китёнок попал на мель и не мог выплыть в океан. Местные жители вызвали экстренную службу

Новости Великобритании. Чудесное спасение – в Лондоне четырехметровый китенок попал на мель в Темзе и не мог вернуться в воду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Великобритании. Чудесное спасение – в Лондоне четырехметровый китенок попал на мель в Темзе и не мог вернуться в воду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Жители окрестных домов сначала сами пытались помочь, но не справились. Пришлось вызвать экстренную службу. Операция по вызволению китенка продолжалась несколько часов.
В итоге его подняли, погрузили на катер и доставили в безопасное место. Теперь малыша осмотрят ветеринары и океанологи. Они и решат, можно ли выпускать китенка на волю.