В Англии китёнок попал на мель и не мог выплыть в океан. Местные жители вызвали экстренную службу

Новости Великобритании. Чудесное спасение – в Лондоне четырехметровый китенок попал на мель в Темзе и не мог вернуться в воду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жители окрестных домов сначала сами пытались помочь, но не справились. Пришлось вызвать экстренную службу. Операция по вызволению китенка продолжалась несколько часов.