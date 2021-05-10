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В Англии китёнок попал на мель и не мог выплыть в океан. Местные жители вызвали экстренную службу

10 мая 2021 13:25
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Новости Великобритании. Чудесное спасение – в Лондоне четырехметровый китенок попал на мель в Темзе и не мог вернуться в воду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Англии китёнок попал на мель и не мог выплыть в океан. Местные жители вызвали экстренную службу-1

Жители окрестных домов сначала сами пытались помочь, но не справились. Пришлось вызвать экстренную службу. Операция по вызволению китенка продолжалась несколько часов.

В Англии китёнок попал на мель и не мог выплыть в океан. Местные жители вызвали экстренную службу-4

В итоге его подняли, погрузили на катер и доставили в безопасное место. Теперь малыша осмотрят ветеринары и океанологи. Они и решат, можно ли выпускать китенка на волю.

# Животные # Фотофакт

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