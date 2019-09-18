В Амстердаме туристам предлагают бесплатные путёвки в Гаагу

Новости Нидерландов. Города даже подписали договор о «переброске» путешественников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Таким нестандартным образом власти Амстердама решили бороться с чрезмерным наплывом туристов. Каждый год город посещают около 20 миллионов путешественников.