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В Амстердаме туристам предлагают бесплатные путёвки в Гаагу

18 сентября 2019 18:20
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Новости Нидерландов. Города даже подписали договор о «переброске» путешественников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Амстердаме туристам предлагают бесплатные путёвки в Гаагу-1

Таким нестандартным образом власти Амстердама решили бороться с чрезмерным наплывом туристов. Каждый год город посещают около 20 миллионов путешественников.

В Амстердаме туристам предлагают бесплатные путёвки в Гаагу-4

Это не всегда нравится местным жителям. В городе очень шумно, есть проблемы с жильем.

# Туризм # Фотофакт

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