В Амстердаме туристам предлагают бесплатные путёвки в Гаагу

Новости Нидерландов. Города даже подписали договор о «переброске» путешественников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Нидерландов. Города даже подписали договор о «переброске» путешественников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Таким нестандартным образом власти Амстердама решили бороться с чрезмерным наплывом туристов. Каждый год город посещают около 20 миллионов путешественников.
Это не всегда нравится местным жителям. В городе очень шумно, есть проблемы с жильем.