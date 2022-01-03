В Амстердаме на противников ковидных ограничений натравили собак. Есть пострадавшие

Правоохранители использовали щиты и дубинки. Кроме того, на людей натравливали служебных собак. Известно, что как минимум один человек пострадал от укусов животного. Стычки протестующих с полицией начались из-за того, что некоторые участники нарушили обозначенный властями маршрут. Митингующие были без масок и не соблюдали правила социального дистанцирования, несмотря на введенный ранее локдаун.