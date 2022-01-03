В Амстердаме на противников ковидных ограничений натравили собак. Есть пострадавшие

Новости Нидерландов. Полиция Амстердама применила силу в отношении протестующих против ковидных ограничений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Нидерландов. Полиция Амстердама применила силу в отношении протестующих против ковидных ограничений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Правоохранители использовали щиты и дубинки. Кроме того, на людей натравливали служебных собак. Известно, что как минимум один человек пострадал от укусов животного. Стычки протестующих с полицией начались из-за того, что некоторые участники нарушили обозначенный властями маршрут. Митингующие были без масок и не соблюдали правила социального дистанцирования, несмотря на введенный ранее локдаун.
С 19 декабря из-за распространения штамма «омикрон» в Нидерландах введены самые строгие ограничения в Европе. Закрыты школы, рестораны, бары, многие магазины, театры, кинотеатры и музеи.