В Амстердаме мужчина с ножом нападал на прохожих, есть погибший

Новости Нидерландов. В Амстердаме вооруженный ножом мужчина устроил серию нападений. Один человек погиб, четверо пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Раненые доставлены в больницу.

29-летний злоумышленник задержан. Нет доказательств, что его мотив действий связан с терроризмом. Другие подробности пока не разглашаются.