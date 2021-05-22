Прямой эфир

В Амстердаме мужчина с ножом нападал на прохожих, есть погибший

22 мая 2021 12:09
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Нидерландов. В Амстердаме вооруженный ножом мужчина устроил серию нападений. Один человек погиб, четверо пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Раненые доставлены в больницу.

В Амстердаме мужчина с ножом нападал на прохожих, есть погибший-1

29-летний злоумышленник задержан. Нет доказательств, что его мотив действий связан с терроризмом. Другие подробности пока не разглашаются.

# Нападение # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В группировке ХАМАС заявили, что проект нормализации отношений с Израилем окончательно разрушен
22 мая 2021 11:39

В группировке ХАМАС заявили, что проект нормализации отношений с Израилем окончательно разрушен

В 95% случаев они правы. Оказывается, собаки по нюху могут найти заражённого коронавирусом
21 мая 2021 16:03

В 95% случаев они правы. Оказывается, собаки по нюху могут найти заражённого коронавирусом

В первый день перемирия в Иерусалиме возобновились столкновения палестинцев с израильской полицией
21 мая 2021 15:55

В первый день перемирия в Иерусалиме возобновились столкновения палестинцев с израильской полицией