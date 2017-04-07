В американском зоопарке родилось сразу 12 малышей гепардов (видеофакт)

Новости США. Пушистое пополнение. В Смитсоновском национальном зоологическом парке в Вирджинии публике впервые представили сразу 12 малышей гепардов! Такое большое потомство от двух матерей – явление редкое. Зверята чувствуют себя прекрасно и скоро вовсю будут познавать мир.

Такой бэби-бум в зоопарке особенно важен, так как гепарды относятся к исчезающему виду. В природе самых быстрых хищников на планете в достаточном количестве можно увидеть разве что в африканских заповедниках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.