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В американском штате Виргиния неизвестный открыл стрельбу: погибли 2 человека

23 октября 2017 10:37
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Новости США. В американском штате Виргиния правоохранители разыскивают открывшего стрельбу злоумышленника. Неизвестный убил 2 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В американском штате Виргиния неизвестный открыл стрельбу: погибли 2 человека-1

Еще одного доставили в больницу в тяжелом состоянии. За его жизнь борются медики.

Это произошло в городе Александрия. Все улицы, ведущие к месту происшествия, перекрыты. Полицейские изучают материалы с камер видеонаблюдения в надежде установить личность стрелявшего.

# Фотофакт # Стрельба в США

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