В американском штате Виргиния неизвестный открыл стрельбу: погибли 2 человека

Новости США. В американском штате Виргиния правоохранители разыскивают открывшего стрельбу злоумышленника. Неизвестный убил 2 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости США. В американском штате Виргиния правоохранители разыскивают открывшего стрельбу злоумышленника. Неизвестный убил 2 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Еще одного доставили в больницу в тяжелом состоянии. За его жизнь борются медики.
Это произошло в городе Александрия. Все улицы, ведущие к месту происшествия, перекрыты. Полицейские изучают материалы с камер видеонаблюдения в надежде установить личность стрелявшего.