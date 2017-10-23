В американском штате Виргиния неизвестный открыл стрельбу: погибли 2 человека

Новости США. В американском штате Виргиния правоохранители разыскивают открывшего стрельбу злоумышленника. Неизвестный убил 2 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Еще одного доставили в больницу в тяжелом состоянии. За его жизнь борются медики.