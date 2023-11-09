В американском штате Техас горел химический завод – есть пострадавший

Этот завод производит растворители. В руководстве компании, которой принадлежит предприятие, заявили, что один сотрудник травмирован, у него небольшие ожоги. На заводе работают почти 40 человек, все они, кроме одного пострадавшего, уже в безопасности. Спасатели эвакуировали школу, расположенную недалеко от места происшествия. По последним данным, возгорание локализовано. Ведется мониторинг воздуха на предмет содержания в нем химикатов.