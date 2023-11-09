Прямой эфир

В американском штате Техас горел химический завод – есть пострадавший

09 ноября 2023 07:22
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости США. Пожар произошел на химическом заводе в американском штате Техас. Работники эвакуированы. Власти округа призвали жителей укрыться и выключить системы кондиционирования, вентиляции и отопления из-за огромного шлейфа черного дыма, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В американском штате Техас горел химический завод – есть пострадавший-1

Этот завод производит растворители. В руководстве компании, которой принадлежит предприятие, заявили, что один сотрудник травмирован, у него небольшие ожоги. На заводе работают почти 40 человек, все они, кроме одного пострадавшего, уже в безопасности. Спасатели эвакуировали школу, расположенную недалеко от места происшествия. По последним данным, возгорание локализовано. Ведется мониторинг воздуха на предмет содержания в нем химикатов.

# Пожар # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Лукашенко: Беларусь заинтересована в более динамичной и практической работе с Камбоджей
09 ноября 2023 07:20

Лукашенко: Беларусь заинтересована в более динамичной и практической работе с Камбоджей

В США не прекращается забастовка актёров – профсоюз не согласился на условия кинокомпаний
09 ноября 2023 06:41

В США не прекращается забастовка актёров – профсоюз не согласился на условия кинокомпаний

В двух провинциях ЮАР объявили ЧП из-за мощных ливней
09 ноября 2023 06:35

В двух провинциях ЮАР объявили ЧП из-за мощных ливней