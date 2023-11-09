В американском штате Техас горел химический завод – есть пострадавший

Новости США. Пожар произошел на химическом заводе в американском штате Техас. Работники эвакуированы. Власти округа призвали жителей укрыться и выключить системы кондиционирования, вентиляции и отопления из-за огромного шлейфа черного дыма, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Этот завод производит растворители. В руководстве компании, которой принадлежит предприятие, заявили, что один сотрудник травмирован, у него небольшие ожоги. На заводе работают почти 40 человек, все они, кроме одного пострадавшего, уже в безопасности. Спасатели эвакуировали школу, расположенную недалеко от места происшествия. По последним данным, возгорание локализовано. Ведется мониторинг воздуха на предмет содержания в нем химикатов.