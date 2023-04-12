В американском штате Индиана горит крупный завод по переработке пластика. Жителей эвакуировали

Новости США. Сотни человек эвакуированы из-за сильного пожара, вспыхнувшего на крупном заводе по переработке пластика в американском штате Индиана, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По сообщению экстренных служб, пламя перекинулось на соседние здания и возникла высокая вероятность взрыва. Над местом ЧП стоит ядовитое облако дыма, которое окутало город Ричмонд, в котором находится предприятие. Люди жалуются, что им нечем дышать. Жителей районов, находящихся в километровой зоне, срочно вывезли в безопасное место. По словам спасателей, на борьбу с огнем может уйти несколько дней.