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В американском штате Индиана горит крупный завод по переработке пластика. Жителей эвакуировали

12 апреля 2023 14:21
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Новости США. Сотни человек эвакуированы из-за сильного пожара, вспыхнувшего на крупном заводе по переработке пластика в американском штате Индиана, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В американском штате Индиана горит крупный завод по переработке пластика. Жителей эвакуировали-1

По сообщению экстренных служб, пламя перекинулось на соседние здания и возникла высокая вероятность взрыва. Над местом ЧП стоит ядовитое облако дыма, которое окутало город Ричмонд, в котором находится предприятие. Люди жалуются, что им нечем дышать. Жителей районов, находящихся в километровой зоне, срочно вывезли в безопасное место. По словам спасателей, на борьбу с огнем может уйти несколько дней.

# Пожар # Новости США # Фотофакт

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