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В американском штате Индиана более недели нет электричества в десятках тысяч домов

23 августа 2026 11:14
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В американском штате Индиана – энергетический коллапс. Там без электроэнергии уже больше недели остаются десятки тысяч домов и предприятий. Всему виной – сильный шторм, который обрушился на регион, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В американском штате Индиана более недели нет электричества в десятках тысяч домов-2

Без электроснабжения остаются более 370 тысяч человек. Ущерб уже превысил 5 миллиардов долларов. Жители выбрасывают испорченные продукты, ищут места для зарядки телефонов и выстраиваются в очереди за бесплатной горячей едой, называя происходящее режимом выживания. Тяжелее всего приходится жителям города Гэри. Там закрыты многие магазины, предприятия и школы.

В американском штате Индиана более недели нет электричества в десятках тысяч домов-4

Демонд Помпи, житель Индианы:
Люди привыкли принимать как должное элементарные вещи: свет, горячий душ – все, что делает жизнь нормальной. А сейчас мы буквально в осаде. Очень надеюсь, что власти наконец возьмутся за дело и решат проблему.

В американском штате Индиана более недели нет электричества в десятках тысяч домов-6

Дениз Байрнс, жительница Индианы:
Вокруг все закрыто, еды нет, ничего нет. Что тут скажешь? Остается только ждать, чтобы поскорее дали электричество.

Мощный ураган обрушился на северо‑запад Индианы 11 августа. Ветер валил деревья, разрушил дома, повреждены мосты. Жертвами стихии стали семь человек, среди них – четырехлетний мальчик. Губернатор штата попросил помощи у Вашингтона. Ремонтные службы работают в усиленном режиме, но масштаб повреждений пока не позволяет восстановить электроснабжение.

# Новости США # США

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