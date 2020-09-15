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В американском Ланкастере начались массовые беспорядки после убийства латиноамериканца полицией

15 сентября 2020 08:38
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Новости США. Вслед за Нью-Йорком, Портлендом, Миннеаполисом и десятком других городов американский Ланкастер охватили массовые беспорядки. Поводом для демонстраций послужила смерть латиноамериканца, который погиб при задержании правоохранителями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В американском Ланкастере начались массовые беспорядки после убийства латиноамериканца полицией-1

Полицейский выстрелил в мужчину, когда тот выскочил из дома с ножом в руке и начал двигаться в его сторону. После инцидента сотни демонстрантов устроили на улицах погромы – совершали поджоги, били окна зданий, а также бросали в полицейских бутылки, камни и кирпичи. В ответ правоохранители были вынуждены применить слезоточивый газ. Началась волна задержаний.

В американском Ланкастере начались массовые беспорядки после убийства латиноамериканца полицией-4

Отметим, на фоне протестов в Штатах участились случаи с применением огнестрельного оружия. На днях неизвестный открыл огонь по патрульному автомобилю. Двое правоохранителей получили серьезные ранения. Возмущенный произошедшим американский президент предложил ввести в стране смертную казнь за убийство сотрудников полиции.

# Массовые беспорядки # Дональд Трамп # Фотофакт

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