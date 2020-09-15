В американском Ланкастере начались массовые беспорядки после убийства латиноамериканца полицией

Новости США. Вслед за Нью-Йорком, Портлендом, Миннеаполисом и десятком других городов американский Ланкастер охватили массовые беспорядки. Поводом для демонстраций послужила смерть латиноамериканца, который погиб при задержании правоохранителями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Полицейский выстрелил в мужчину, когда тот выскочил из дома с ножом в руке и начал двигаться в его сторону. После инцидента сотни демонстрантов устроили на улицах погромы – совершали поджоги, били окна зданий, а также бросали в полицейских бутылки, камни и кирпичи. В ответ правоохранители были вынуждены применить слезоточивый газ. Началась волна задержаний.