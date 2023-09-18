В американском Конгрессе выступают против военной помощи Киеву

Новости США. Все больше республиканцев в Конгрессе США выступают против военной помощи Киеву. Многие уверены, что у страны есть куда более насущные проблемы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости США. Все больше республиканцев в Конгрессе США выступают против военной помощи Киеву. Многие уверены, что у страны есть куда более насущные проблемы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Например, поддержка работы федерального правительства и борьба с внутренними кризисами. На данный момент общий объем помощи Украине, уже одобренной Конгрессом, превысил 110 миллиардов долларов, около 47 миллиардов из которых направлено непосредственно на поддержку военных потребностей Киева.