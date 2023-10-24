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В американской Луизиане в ДТП попали почти 160 машин из-за внезапного тумана

24 октября 2023 11:58
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Массовая авария с участием почти 160 машин произошла в Луизиане. Причиной стал внезапно спустившийся сильный туман, который застал водителей врасплох, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В американской Луизиане в ДТП попали почти 160 машин из-за внезапного тумана-1

Как сообщили в полиции, автомобили продолжали врезаться друг в друга в течение нескольких часов. Одним из участников ДТП стала автоцистерна, которая вспыхнула после столкновения. Пламя быстро перекинулось и на другие авто. В результате происшествия погибли 7 человек, еще 25 с различными травмами доставлены в больницы.

# ДТП # Фотофакт

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