В Альпах за сутки из-за схода лавин погибли 4 человека

Четвертый смертельный случай за минувшие сутки. В Доломитовых Альпах сошла очередная лавина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ЧП случилось недалеко от границы с Австрией. В результате инцидента погиб один человек. Риск схода снежных масс в итальянских Альпах вырос из-за сильного ветра.

Накануне лавина накрыла группу лыжников из Германии. Жертвами стали два ребенка и женщина. Сейчас метеорологи предсказывают улучшение погоды и ослабление ветра в этом районе, который особенно пользуются популярностью у туристов во время новогодних каникул.