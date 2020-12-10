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В Албании во время задержания погиб мужчина. Протестующие требуют отставки министра внутренних дел

10 декабря 2020 18:59
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Новости Албании. Жестким разгоном завершилась массовая акция протеста в албанской столице Тиране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Беспорядки вспыхнули после гибели молодого человека в ходе задержания.

В Албании во время задержания погиб мужчина. Протестующие требуют отставки министра внутренних дел-1

По предварительным данным, полицейские попытались остановить якобы вооруженного парня, который нарушил комендантский час, введенный из-за пандемии. Офицер открыл огонь. Позже выяснилось, что в руках у погибшего было не оружие, а какой-то другой предмет. Начато расследование.

В Албании во время задержания погиб мужчина. Протестующие требуют отставки министра внутренних дел-4

Инцидент вызвал большой общественный резонанс. Протестующие требовали отставки министра внутренних дел страны и бросали в здание министерства выломанную из бульвара брусчатку. Кроме того, демонстранты подожгли новогоднюю елку в центре города и повредили праздничную иллюминацию. Чтобы разогнать агрессивную толпу, полицейские применили слезоточивый газ. В ходе столкновений пострадали около 10 правоохранителей.

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# Акции протеста # Фотофакт

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