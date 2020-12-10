В Албании во время задержания погиб мужчина. Протестующие требуют отставки министра внутренних дел

Новости Албании. Жестким разгоном завершилась массовая акция протеста в албанской столице Тиране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Беспорядки вспыхнули после гибели молодого человека в ходе задержания.