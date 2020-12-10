В Албании произошли беспорядки из-за убийства полицейским нарушителя карантина

Беспорядки вспыхнули после гибели молодого человека в ходе задержания. Правоохранители попытались остановить парня, который якобы был вооружен и нарушил комендантский час, введенный в стране из-за пандемии. Офицер открыл огонь. Позже выяснилось, что в руках у погибшего было не оружие, а какой-то предмет. Начато расследование.