В Албании произошли беспорядки из-за убийства полицейским нарушителя карантина

Новости Албании. Жестким разгоном завершилась массовая акция протеста в албанской столице Тиране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Албании. Жестким разгоном завершилась массовая акция протеста в албанской столице Тиране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Беспорядки вспыхнули после гибели молодого человека в ходе задержания. Правоохранители попытались остановить парня, который якобы был вооружен и нарушил комендантский час, введенный в стране из-за пандемии. Офицер открыл огонь. Позже выяснилось, что в руках у погибшего было не оружие, а какой-то предмет. Начато расследование.
Инцидент вызвал большой общественный резонанс. Протестующие требовали отставки министра внутренних дел страны и бросали в здание министерства выломанную из бульвара брусчатку. Кроме того, демонстранты подожгли новогоднюю елку в центре города и повредили праздничную иллюминацию.
Чтобы разогнать агрессивную толпу, полицейские применили слезоточивый газ. В ходе столкновений пострадали 9 правоохранителей.