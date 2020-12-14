В Албании продолжаются протесты. Отставка главы МВД митингующих не устроила

Новости Албании. Слезоточивый газ, водометы и массовые задержания – так завершилась пятая ночь протестов в албанской Тиране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Албании. Слезоточивый газ, водометы и массовые задержания – так завершилась пятая ночь протестов в албанской Тиране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сотни человек требуют отставки начальника полиции страны, а также реформы этой структуры. Поводом для массового недовольства послужил инцидент с гибелью молодого парня, которого стражи порядка застрелили за нарушение комендантского часа. За все время протестов задержаны более 80 человек. В стычках пострадали 25 правоохранителей.
В Албании произошли беспорядки из-за убийства полицейским нарушителя карантина
Несмотря на то, что практически сразу после скандального инцидента свой пост покинул министр внутренних дел, протесты не прекращаются. Митингующие не успокоятся, пока все их требования не будут выполнены.