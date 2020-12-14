В Албании продолжаются протесты. Отставка главы МВД митингующих не устроила

Новости Албании. Слезоточивый газ, водометы и массовые задержания – так завершилась пятая ночь протестов в албанской Тиране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сотни человек требуют отставки начальника полиции страны, а также реформы этой структуры. Поводом для массового недовольства послужил инцидент с гибелью молодого парня, которого стражи порядка застрелили за нарушение комендантского часа. За все время протестов задержаны более 80 человек. В стычках пострадали 25 правоохранителей. В Албании произошли беспорядки из-за убийства полицейским нарушителя карантина