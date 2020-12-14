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В Албании продолжаются протесты. Отставка главы МВД митингующих не устроила

14 декабря 2020 20:29
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Новости Албании. Слезоточивый газ, водометы и массовые задержания – так завершилась пятая ночь протестов в албанской Тиране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Албании продолжаются протесты. Отставка главы МВД митингующих не устроила-1

Сотни человек требуют отставки начальника полиции страны, а также реформы этой структуры. Поводом для массового недовольства послужил инцидент с гибелью молодого парня, которого стражи порядка застрелили за нарушение комендантского часа. За все время протестов задержаны более 80 человек. В стычках пострадали 25 правоохранителей.

В Албании произошли беспорядки из-за убийства полицейским нарушителя карантина

В Албании продолжаются протесты. Отставка главы МВД митингующих не устроила-4

Несмотря на то, что практически сразу после скандального инцидента свой пост покинул министр внутренних дел, протесты не прекращаются. Митингующие не успокоятся, пока все их требования не будут выполнены.

# Акции протеста # Фотофакт

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