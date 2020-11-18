В Афинах и Париже митинги переросли в столкновения с полицией. Из-за чего протестуют граждане?

Полиция применила слезоточивый газ и водометы в Афинах для разгона марша в честь годовщины студенческого восстания 1973 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Несмотря на запрет властей на проведение митингов в условиях пандемии, сотни граждан вышли на демонстрацию. Чтобы обеспечить порядок в городе, на улицы были выведены 5 000 правоохранителей. После того как активисты проигнорировали призывы разойтись, стражи порядка пустили в ход спецсредства. Несколько десятков дебоширов были задержаны. Организаторам грозят внушительные штрафы.

Остужать пыл демонстрантов водометами пришлось и французским правоохранителям. Сотни граждан, выступающих против законопроекта о глобальной безопасности, пришли 17 ноября к зданию Нацсобрания в Париже. Статья, вызвавшая недовольство граждан, предусматривает штраф или тюремное заключение за распространение изображений, которые могут способствовать идентификации сотрудников полиции во время проведения операции. Журналисты и правозащитники считают, что из-за этого пункта будет невозможно зафиксировать акты насилия со стороны силовиков.