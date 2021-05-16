В Афинах +27, в Москве +24. Погода в Европе на неделю с 17 по 23 мая

В Париже синоптики обещают небольшой дождь. Столбик термометра здесь покажет +13°C, рассказали в программе «Плюс-минус».

В Вене, судя по прогнозу, тоже будет дождливо, температура воздуха +17°C. В Риме до +20°C, без осадков. В Мадриде воздух прогреется до +19°C. Будет тепло, но дождливо. Синоптики рассказали о погоде на неделю с 17 по 23 мая

В столице Болгарии ожидается +22°C, возможны дождь и гроза. В Анкаре температура воздуха, по прогнозам синоптиков, составит +21°C, здесь также возможна гроза. А в Афинах солнечно, осадков не ожидается. Здесь обещают +27°C.