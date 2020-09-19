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В Афинах +24, в Москве +13. Погода в Европе на неделю с 21 по 27 сентября

19 сентября 2020 14:37
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В Париже синоптики обещают переменную облачность и дождь. Столбик термометра здесь покажет 22 выше ноля, рассказали в программе «Плюс-минус». 

«Возможны слабые заморозки». Синоптики рассказали о погоде в Беларуси на неделю

В Афинах +24, в Москве +13. Погода в Европе на неделю с 21 по 27 сентября-1

На 3 градуса прохладнее в Мадриде. +25 и осадки обещают в Риме. Ясно и 22 выше ноля в Вене.  

Тот же метеорасклад в Софии. На градус теплее в Анкаре. Переменная облачность и +24 в Афинах.  

В Афинах +24, в Москве +13. Погода в Европе на неделю с 21 по 27 сентября-4

В Афинах +24, в Москве +13. Погода в Европе на неделю с 21 по 27 сентября-6

В Прибалтике переменная облачность и 17 выше ноля. На градус теплее в Киеве. В Варшаве солнечно и +20. В Москве похолодает – всего 13 тепла.  

# Погода # Юлия Самусенко # Фотофакт

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