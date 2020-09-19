В Афинах +24, в Москве +13. Погода в Европе на неделю с 21 по 27 сентября

В Париже синоптики обещают переменную облачность и дождь. Столбик термометра здесь покажет 22 выше ноля, рассказали в программе «Плюс-минус» .

На 3 градуса прохладнее в Мадриде. +25 и осадки обещают в Риме. Ясно и 22 выше ноля в Вене.

Тот же метеорасклад в Софии. На градус теплее в Анкаре. Переменная облачность и +24 в Афинах.