В Афинах +24, в Москве +13. Погода в Европе на неделю с 21 по 27 сентября

В Париже синоптики обещают переменную облачность и дождь. Столбик термометра здесь покажет 22 выше ноля, рассказали в программе «Плюс-минус».
«Возможны слабые заморозки». Синоптики рассказали о погоде в Беларуси на неделю
В Париже синоптики обещают переменную облачность и дождь. Столбик термометра здесь покажет 22 выше ноля, рассказали в программе «Плюс-минус».
«Возможны слабые заморозки». Синоптики рассказали о погоде в Беларуси на неделю
На 3 градуса прохладнее в Мадриде. +25 и осадки обещают в Риме. Ясно и 22 выше ноля в Вене.
Тот же метеорасклад в Софии. На градус теплее в Анкаре. Переменная облачность и +24 в Афинах.
В Прибалтике переменная облачность и 17 выше ноля. На градус теплее в Киеве. В Варшаве солнечно и +20. В Москве похолодает – всего 13 тепла.