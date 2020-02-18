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В Афинах 24-часовая стачка. Люди бастуют против пенсионной реформы

18 февраля 2020 08:32
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Новости Греции. Афины бастуют: в городе объявлена 24-часовая стачка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Афинах 24-часовая стачка. Люди бастуют против пенсионной реформы-1

На работу 18 февраля не выйдут сотрудники общественного транспорта. Остановится метро, автобусы, троллейбусы и трамваи. Также к забастовке присоединятся моряки. Порт Пирей будет закрыт.

В Афинах 24-часовая стачка. Люди бастуют против пенсионной реформы-4

Из-за отсутствия общественного транспорта в городе ожидаются многокилометровые пробки, поскольку граждане будут вынуждены пересесть на автомобили. Также в Афинах сегодня пройдут многочисленные митинги и протестные акции.

В Афинах 24-часовая стачка. Люди бастуют против пенсионной реформы-7

Таким образом граждане высказывают недовольство пенсионной реформой, в результате которой работники потеряли от 20 до 60 % выплат. Греки требуют вернуть им полный объем пенсий, а также снизить возраст выхода на заслуженный отдых, который сейчас составляет 67 лет как для мужчин, так и для женщин.

# Акции протеста # Фотофакт

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