В Афинах 24-часовая стачка. Люди бастуют против пенсионной реформы

Новости Греции. Афины бастуют: в городе объявлена 24-часовая стачка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Греции. Афины бастуют: в городе объявлена 24-часовая стачка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На работу 18 февраля не выйдут сотрудники общественного транспорта. Остановится метро, автобусы, троллейбусы и трамваи. Также к забастовке присоединятся моряки. Порт Пирей будет закрыт.
Из-за отсутствия общественного транспорта в городе ожидаются многокилометровые пробки, поскольку граждане будут вынуждены пересесть на автомобили. Также в Афинах сегодня пройдут многочисленные митинги и протестные акции.
Таким образом граждане высказывают недовольство пенсионной реформой, в результате которой работники потеряли от 20 до 60 % выплат. Греки требуют вернуть им полный объем пенсий, а также снизить возраст выхода на заслуженный отдых, который сейчас составляет 67 лет как для мужчин, так и для женщин.