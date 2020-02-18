В Афинах 24-часовая стачка. Люди бастуют против пенсионной реформы

Новости Греции. Афины бастуют: в городе объявлена 24-часовая стачка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На работу 18 февраля не выйдут сотрудники общественного транспорта. Остановится метро, автобусы, троллейбусы и трамваи. Также к забастовке присоединятся моряки. Порт Пирей будет закрыт.

Из-за отсутствия общественного транспорта в городе ожидаются многокилометровые пробки, поскольку граждане будут вынуждены пересесть на автомобили. Также в Афинах сегодня пройдут многочисленные митинги и протестные акции.