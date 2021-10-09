В Афинах +22°C, в Москве +12°C. Погода в Европе на неделю с 11 по 17 октября

В Париже синоптики обещают солнце, столбик термометра здесь покажет +17 °C. В Вене, судя по прогнозу, также солнечно, температура воздуха составит +14 °C, рассказали в программе «Плюс-минус».

В Риме до +16 °C, возможен дождь. В Мадриде воздух прогреется до +20 °C, здесь обещают солнечную погоду. В столице Болгарии, по прогнозу, +11 °C, возможен дождь. В Анкаре солнечно, температура воздуха, по прогнозам синоптиков, +22 °C. В Афинах также обещают +22 °C, но здесь есть вероятность дождя.

Значительно холоднее в Прибалтике. В Риге прогнозируют до +12 °C, без осадков, в Вильнюсе +11 °C. В Варшаве столбики термометров поднимутся до +14 °C. В Киеве будет тоже +14 °C, осадков не ожидается. В Москве также без осадков, ожидается +12 °C.