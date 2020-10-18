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В Афинах +21, в Москве +5. Погода в Европе на неделю с 19 по 25 октября

18 октября 2020 09:03
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В Париже синоптики обещают переменную облачность, рассказали в программе «Плюс-минус». Столбик термометра здесь покажет +12 выше ноля. 

В Афинах +21, в Москве +5. Погода в Европе на неделю с 19 по 25 октября-1

На градус меньше в Вене. В Мадриде малооблачно и +19°C. На 2 пункта прохладнее в Риме.

Ожидается сырая, ветреная и холодная погода, возможен мокрый снег. Синоптики сделали прогноз на неделю

В Афинах +21, в Москве +5. Погода в Европе на неделю с 19 по 25 октября-4

В столице Болгарии похолодает: всего +9°C. На контрасте погода в Афинах: +21 тепла. Дождь, гроза и +16 градусов в Анкаре.

В Афинах +21, в Москве +5. Погода в Европе на неделю с 19 по 25 октября-7

В Прибалтике похолодает. В Риге и Вильнюсе ожидается +8°C. На градус теплее в Варшаве и Киеве. В Москве дождь и +5°C.

# Погода # Юлия Самусенко # Фотофакт

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