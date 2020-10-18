В Афинах +21, в Москве +5. Погода в Европе на неделю с 19 по 25 октября

В Париже синоптики обещают переменную облачность, рассказали в программе «Плюс-минус». Столбик термометра здесь покажет +12 выше ноля.

На градус меньше в Вене. В Мадриде малооблачно и +19°C. На 2 пункта прохладнее в Риме. Ожидается сырая, ветреная и холодная погода, возможен мокрый снег. Синоптики сделали прогноз на неделю

В столице Болгарии похолодает: всего +9°C. На контрасте погода в Афинах: +21 тепла. Дождь, гроза и +16 градусов в Анкаре.