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В Афганистане взорвался автобус с госслужащими. Есть погибшие

18 марта 2021 09:42
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Новости Афганистана. 6 погибших и 16 раненых: в афганском Кабуле взорвался автобус, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Афганистане взорвался автобус с госслужащими. Есть погибшие-1

В момент ЧП в салоне транспортного средства находились государственные служащие, а именно сотрудники Министерства коммуникаций и информационных технологий. По предварительным данным, в числе пострадавших есть также простые жители. Всех их доставили в ближайшую больницу. Район происшествия оцеплен. Ответственность за нападение пока не взяла на себя ни одна из террористических группировок.

# Взрыв # Фотофакт

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