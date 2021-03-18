В Афганистане взорвался автобус с госслужащими. Есть погибшие

В момент ЧП в салоне транспортного средства находились государственные служащие, а именно сотрудники Министерства коммуникаций и информационных технологий. По предварительным данным, в числе пострадавших есть также простые жители. Всех их доставили в ближайшую больницу. Район происшествия оцеплен. Ответственность за нападение пока не взяла на себя ни одна из террористических группировок.