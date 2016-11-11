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В Афганистане талибы напали на консульство ФРГ: погибли 4 человека

11 ноября 2016 08:42
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Новости Афганистана. В Афганистане талибы напали на консульство ФРГ.

Взорвали заминированный автомобиль у входа в дипмиссию в городе Мазари-Шариф.

Четыре человека погибли, около 120 ранены. Из-за взрыва район расположения консульства был полностью обесточен. Атака на консульство отбита, но в городе сохраняется напряженная обстановка.

Ситуацию контролируют военные НАТО и представители службы безопасности Афганистана. Талибы уже сделали заявление:

это нападение стало ответом на удары авиации США по провинции Кундуз.

Операцию американские военные провели неделю назад. В результате атаки погибли более 30 мирных жителей. Большинство из них женщины и дети. Десятки человек получили ранения. Многие здания разрушены, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

# Нападение

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