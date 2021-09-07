В Афганистане проходят акции в поддержку Фронта сопротивления в Панджшере

Новости Афганистана. «Талибан» готов объявить состав нового правительства Афганистана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Представители движения назвали претендентов на пост премьера и его заместителя. Ожидается, что окончательное решение будет принято на этой неделе.

Напомним, на фоне вывода американских войск с территории страны движение Талибан захватило все крупные города. В некоторых из них 7 сентября проходят акции в поддержку Фронта сопротивления в Панджшере. Протестующие недовольны как талибами, так и вмешательством в происходящее правительствами ряда стран.