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В Афганистане проходят акции в поддержку Фронта сопротивления в Панджшере

07 сентября 2021 11:34
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Новости Афганистана. «Талибан» готов объявить состав нового правительства Афганистана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Представители движения назвали претендентов на пост премьера и его заместителя. Ожидается, что окончательное решение будет принято на этой неделе.

В Афганистане проходят акции в поддержку Фронта сопротивления в Панджшере-1

Напомним, на фоне вывода американских войск с территории страны движение Талибан захватило все крупные города. В некоторых из них 7 сентября проходят акции в поддержку Фронта сопротивления в Панджшере. Протестующие недовольны как талибами, так и вмешательством в происходящее правительствами ряда стран.

В Афганистане проходят акции в поддержку Фронта сопротивления в Панджшере-4

Тем временем, Турция начала работу с Катаром и США по вопросу управления аэропортом Кабула. Некоторые авиакомпании уже возобновили рейсы в Афганистан.

# Акции протеста # Фотофакт

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