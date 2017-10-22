В Афганистане прогремел мощный взрыв прогремел в отеле: погибли 3 человека, около 10 получили ранения

Новости Афганистана. Мощный взрыв прогремел в отеле северной афганской провинции Тахар. Погибли, по данным на этот час, 3 человека, около 10 получили ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ответственность за атаку пока никто на себя не взял.

Эксперты отмечают крайнее оживление в стране сразу нескольких террористических движений. Боевики борются за власть в Афганистане. Только 20 октября в стране произошли сразу 2 громких теракта в мечетях. Их жертвами стали около 60 человек. Десятки получили ранения. А 21 октября взрыв прогремел у военной академии. Погибли не менее 15 человек.