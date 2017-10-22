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В Афганистане прогремел мощный взрыв прогремел в отеле: погибли 3 человека, около 10 получили ранения

22 октября 2017 14:04
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Новости Афганистана. Мощный взрыв прогремел в отеле северной афганской провинции Тахар. Погибли, по данным на этот час, 3 человека, около 10 получили ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Афганистане прогремел мощный взрыв прогремел в отеле: погибли 3 человека, около 10 получили ранения-1

Ответственность за атаку пока никто на себя не взял.

В Афганистане прогремел мощный взрыв прогремел в отеле: погибли 3 человека, около 10 получили ранения-3

Эксперты отмечают крайнее оживление в стране сразу нескольких террористических движений. Боевики борются за власть в Афганистане. Только 20 октября в стране произошли сразу 2 громких теракта в мечетях. Их жертвами стали около 60 человек. Десятки получили ранения. А 21 октября взрыв прогремел у военной академии. Погибли не менее 15 человек.

# Теракт # Фотофакт

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