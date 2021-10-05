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В Афганистане после смены власти возобновили выдачу паспортов

05 октября 2021 18:45
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Новости Афганистана. В Афганистане возобновили выдачу паспортов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Афганистане после смены власти возобновили выдачу паспортов-1

Правительство попросило всех сотрудниц паспортного управления вернуться на свои рабочие места. К выдаче готовы по меньшей мере 25 тысяч документов. Новые паспорта будут выдаваться с обозначением Исламская Республика Афганистан, которое использовалось при прежнем афганском правительстве.  

# Международная политика # Фотофакт

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