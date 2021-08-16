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В Афганистане люди пытались захватить самолёты, погибли не менее пяти человек

16 августа 2021 12:09
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Новости Афганистана. Белорусы, находящиеся в Кабуле, могут обращаться за помощью в посольство Таджикистана. МИД следит за ситуацией. После захвата талибами столицы Афганистана в международном аэропорту Кабула творится хаос, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Афганистане люди пытались захватить самолёты, погибли не менее пяти человек-1

Люди в панике прорываются на взлетные полосы и пытаются захватить самолеты. Чтобы остановить обезумевшую от страха толпу, военные открыли огонь. Известно как минимум о пяти погибших. Тем временем власти более 60 стран в совместном заявлении призвали все стороны обеспечить безопасный выезд иностранцев и местных жителей. Хотя ряд авиакомпаний уже изменили маршруты в обход воздушного пространства Афганистана. Сейчас оно под контролем военных.

В Афганистане люди пытались захватить самолёты, погибли не менее пяти человек-4

Напомним, боевики вошли в город 15 августа, практически не встретив сопротивления. Талибы захватили здание телевидения и подняли свой флаг над президентским дворцом. В некоторых районах столицы были слышны выстрелы. Тысячи людей пытаются покинуть город, из-за чего на дорогах образовались огромные автомобильные пробки.

В Афганистане люди пытались захватить самолёты, погибли не менее пяти человек-7

Некоторые просто бросают машины и продолжают путь пешком. Местные жители буквально атакуют банки в надежде снять деньги со счетов. Талибы по телевидению обратились к жителям с призывом сохранять спокойствие. Совбез ООН проведет экстренное заседание по Афганистану.

# Международная политика # Фотофакт

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