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В Афганистане люди продают своё имущество, чтобы купить самое необходимое

06 октября 2021 06:23
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Новости Афганистана. Афганцы продают свое имущество из-за бедности и безработицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Афганистане люди продают своё имущество, чтобы купить самое необходимое-1

В связи с этим по всей стране появляются блошиные рынки, на которых люди зарабатывают деньги на самое необходимое.  

В Афганистане люди продают своё имущество, чтобы купить самое необходимое-4

Афганистан переживает тяжелый экономический кризис. После прихода к власти движения «Талибан» многие международные спонсоры прекратили свою финансовую помощь. Штаты заморозили госрезервы бывшего правительства страны в американских банках. Кроме того, люди жалуются на рост цен и отсутствие лекарств, что особенно тяжело в период пандемии коронавируса.

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# Экономический кризис # Фотофакт

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