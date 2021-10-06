В Афганистане люди продают своё имущество, чтобы купить самое необходимое

Новости Афганистана. Афганцы продают свое имущество из-за бедности и безработицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В связи с этим по всей стране появляются блошиные рынки, на которых люди зарабатывают деньги на самое необходимое.

Афганистан переживает тяжелый экономический кризис. После прихода к власти движения «Талибан» многие международные спонсоры прекратили свою финансовую помощь. Штаты заморозили госрезервы бывшего правительства страны в американских банках. Кроме того, люди жалуются на рост цен и отсутствие лекарств, что особенно тяжело в период пандемии коронавируса.