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В Афганистане 12 жителей стали жертвами миномётного обстрела и авиаудара

26 апреля 2021 09:16
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Новости Афганистана. 12 мирных жителей стали жертвами минометного обстрела и авиаудара в афганской провинции Вардак, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Еще трое получили ранения.

В Афганистане 12 жителей стали жертвами миномётного обстрела и авиаудара -1

Все погибшие – члены двух семей. Ответственность за нападения пока не взяла на себя ни одна террористическая группировка.

В Афганистане 12 жителей стали жертвами миномётного обстрела и авиаудара -4

По данным местных СМИ, насилие в отношении населения усилилось на фоне решения США вывести из страны своих военных. Всего за 11 дней в результате атак погибли более 60 человек, еще 180 пострадали.

# Нападение # Фотофакт

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