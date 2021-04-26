В Афганистане 12 жителей стали жертвами миномётного обстрела и авиаудара

Новости Афганистана. 12 мирных жителей стали жертвами минометного обстрела и авиаудара в афганской провинции Вардак, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Еще трое получили ранения.

Все погибшие – члены двух семей. Ответственность за нападения пока не взяла на себя ни одна террористическая группировка.