В Афганистане 12 жителей стали жертвами миномётного обстрела и авиаудара

Новости Афганистана. 12 мирных жителей стали жертвами минометного обстрела и авиаудара в афганской провинции Вардак, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Еще трое получили ранения.
Новости Афганистана. 12 мирных жителей стали жертвами минометного обстрела и авиаудара в афганской провинции Вардак, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Еще трое получили ранения.
Все погибшие – члены двух семей. Ответственность за нападения пока не взяла на себя ни одна террористическая группировка.
По данным местных СМИ, насилие в отношении населения усилилось на фоне решения США вывести из страны своих военных. Всего за 11 дней в результате атак погибли более 60 человек, еще 180 пострадали.