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В Афганистане 12 человек стали жертвами давки и стрельбы. Боевики призвали людей вернуться домой

19 августа 2021 11:30
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Новости Афганистана. 12 человек стали жертвами давки и стрельбы в районе аэропорта Кабула после захвата талибами афганской столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сами боевики призвали людей покинуть воздушную гавань и вернуться домой, утверждая, что им ничто не угрожает.

В Афганистане 12 человек стали жертвами давки и стрельбы. Боевики призвали людей вернуться домой-1

О стабилизации ситуации в Афганистане заявили 19 августа в ООН. Представитель организации сообщила, что на улицы городов вновь возвращается спокойная жизнь. Постепенно начинают открываться магазины и рынки. Правда, остро ощущается нехватка продуктов.

В Афганистане 12 человек стали жертвами давки и стрельбы. Боевики призвали людей вернуться домой-4

ООН необходимо как минимум 200 миллионов долларов, чтобы отправить в Афганистан продовольствие до наступления зимы. Сейчас идут активные переговоры с талибами о предоставлении гуманитарного доступа в страну. В ЕС заявили, что в помощи нуждаются 18 миллионов афганцев.

# Международная политика # Фотофакт

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