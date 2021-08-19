В Афганистане 12 человек стали жертвами давки и стрельбы. Боевики призвали людей вернуться домой

Новости Афганистана. 12 человек стали жертвами давки и стрельбы в районе аэропорта Кабула после захвата талибами афганской столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сами боевики призвали людей покинуть воздушную гавань и вернуться домой, утверждая, что им ничто не угрожает.

О стабилизации ситуации в Афганистане заявили 19 августа в ООН. Представитель организации сообщила, что на улицы городов вновь возвращается спокойная жизнь. Постепенно начинают открываться магазины и рынки. Правда, остро ощущается нехватка продуктов.