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В аэропорту Таиланда изъяли более 300 кг слоновой кости стоимостью 500 тысяч долларов

07 марта 2017 11:02
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Новости Таиланда. Власти Таиланда изъяли в аэропорту более 300 кг слоновой кости. 15 ящиков контрабандного товара прибыли через Эфиопию под видом камней из Малави.

По данным полиции, стоимость арестованного груза составляет почти 500 тысяч долларов. В ходе операции был задержан подозреваемый гамбиец.

Позже мужчина сознался: ему заплатили, чтобы он забрал посылку. Если суд признает гамбийца виновным, ему грозит три года тюремного заключения и внушительный штраф, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Контрабанда

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