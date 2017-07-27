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В аэропорту Стамбула столкнулись самолеты казахстанской и турецкой авиалиний

27 июля 2017 13:40
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Новости Турции. В аэропорту Стамбула столкнулись два авиалайнера. Самолет казахстанской компании зацепил хвостовую часть турецкого, когда выезжал на взлетно-посадочную полосу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В аэропорту Стамбула столкнулись самолеты казахстанской и турецкой авиалиний-1

К счастью, оба воздушных судна были без пассажиров и никто не пострадал. Вылет поврежденного лайнера отменили.

# Самолет

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