В аэропорту Стамбула столкнулись самолеты казахстанской и турецкой авиалиний

Новости Турции. В аэропорту Стамбула столкнулись два авиалайнера. Самолет казахстанской компании зацепил хвостовую часть турецкого, когда выезжал на взлетно-посадочную полосу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.