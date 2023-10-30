В аэропорту Махачкалы, где приземлился рейс из Тель-Авива, прошли беспорядки

В воскресенье вечером у аэропорта Махачкалы состоялась акция оппозиции, на которую собрались несколько сотен человек. Об этом пишет ТАСС.

Митингующие выступали против палестино-израильского конфликта. В Махачкале приземлился самолет из Тель-Авива (Израиль), и часть митингующих вошла в международный терминал аэропорта. Сотрудники милиции проводили с участниками акции разъяснительную работу. Обострение ситуации на Ближнем Востоке произошло после того, как движение ХАМАС напало на Израиль из сектора Газа, что повлекло за собой убийства и захваты заложников. В ответ Израиль ввел блокаду Газы и начал наносить ответные удары.