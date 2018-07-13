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В аэропорту Каира прогремел взрыв: 12 человек пострадали

13 июля 2018 08:18
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Новости Беларуси. В аэропорту Каира прогремел взрыв, в результате которого пострадали 12 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В аэропорту Каира прогремел взрыв: 12 человек пострадали-1

Сообщается, что ЧП произошло на складе горючего. Взорвался резервуар с топливом, после чего вспыхнул огонь.

Прибывшим на место спасателям удалось быстро потушить пожар. Пострадавшие доставлены в больницы. Авиасообщение в аэропорту восстановлено. Самолеты отправляются и приземляются в соответствии с графиком.

# Взрыв # Фотофакт

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