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В аэропорту Кабула восстанавливают авиасообщение. Одними из первых туда прилетели сотрудники ООН, и вот зачем

12 сентября 2021 14:31
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Новости Афганистана. В Афганистане возобновляются внутренние рейсы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В аэропорту Кабула восстанавливают авиасообщение. Одними из первых туда прилетели сотрудники ООН, и вот зачем-1

К этому моменту удалось восстановить оборудование в аэропорту Кабула, поврежденное во время вывода американских войск с территории страны.  

В аэропорту Кабула восстанавливают авиасообщение. Одними из первых туда прилетели сотрудники ООН, и вот зачем-4

Одними из первых в аэропорту приземлились два самолета с сотрудниками ООН, которые покинули Афганистан в прошлом месяце. По некоторым данным, они будут заниматься, в том числе, гуманитарной помощью.  

# Авиасообщение # Фотофакт

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