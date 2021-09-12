В аэропорту Кабула восстанавливают авиасообщение. Одними из первых туда прилетели сотрудники ООН, и вот зачем

К этому моменту удалось восстановить оборудование в аэропорту Кабула, поврежденное во время вывода американских войск с территории страны.

Одними из первых в аэропорту приземлились два самолета с сотрудниками ООН, которые покинули Афганистан в прошлом месяце. По некоторым данным, они будут заниматься, в том числе, гуманитарной помощью.