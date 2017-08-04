В аэропорту Индонезии два самолета задели друг друга крыльями: работа воздушной гавани прервалась на 20 минут

Новости Индонезии. Два самолета столкнулись в индонезийском аэропорту. Авиалайнеры, в которых в общей сложности находилось около 200 человек, задели друг друга крыльями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Индонезии. Два самолета столкнулись в индонезийском аэропорту. Авиалайнеры, в которых в общей сложности находилось около 200 человек, задели друг друга крыльями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Оба воздушных судна были повреждены. К счастью, пассажиры отделались лишь испугом. Работа аэропорта прервалась на 20 минут. Министр транспорта заявил, что будет проведено детальное расследование инцидента.