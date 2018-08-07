Прямой эфир

В аэропорту Франкфурта-на-Майне ищут мужчину с ребёнком, который прошел регистрацию на рейс и пропал

07 августа 2018 13:47
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Германии. В воздушной гавани работают правоохранители. Причина спецоперации — «исчезновение» взрослого мужчины с ребенком, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В аэропорту Франкфурта-на-Майне ищут мужчину с ребёнком, который прошел регистрацию на рейс и пропал-1

Они прошли посты охраны, после чего пропали. Сотрудники спецслужб проверяют помещения аэропорта. Вероятнее всего, инцидент повлияет на расписание рейсов.

В аэропорту Франкфурта-на-Майне ищут мужчину с ребёнком, который прошел регистрацию на рейс и пропал-4

В аэропорту Франкфурта-на-Майне ищут мужчину с ребёнком, который прошел регистрацию на рейс и пропал-6

В аэропорту Франкфурта-на-Майне ищут мужчину с ребёнком, который прошел регистрацию на рейс и пропал-8

# Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Свыше 150-ти жителей Мумбаи обратились за медицинской помощью из-за ожогов, полученных во время купания
07 августа 2018 12:28

Свыше 150-ти жителей Мумбаи обратились за медицинской помощью из-за ожогов, полученных во время купания

В Италии микроавтобус, перевозивший сезонных рабочих, врезался в грузовик и перевернулся
07 августа 2018 12:14

В Италии микроавтобус, перевозивший сезонных рабочих, врезался в грузовик и перевернулся

Мощный подземный толчок произошел в Индонезии минувшей ночью
07 августа 2018 11:50

Мощный подземный толчок произошел в Индонезии минувшей ночью