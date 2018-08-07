В аэропорту Франкфурта-на-Майне ищут мужчину с ребёнком, который прошел регистрацию на рейс и пропал

Новости Германии. В воздушной гавани работают правоохранители. Причина спецоперации — «исчезновение» взрослого мужчины с ребенком, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Германии. В воздушной гавани работают правоохранители. Причина спецоперации — «исчезновение» взрослого мужчины с ребенком, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Они прошли посты охраны, после чего пропали. Сотрудники спецслужб проверяют помещения аэропорта. Вероятнее всего, инцидент повлияет на расписание рейсов.