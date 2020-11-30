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В Абу-Даби четыре небоскрёба снесли за 10 секунд. Смотрите, как это было

30 ноября 2020 19:25
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Новости ОАЭ. В Абу-Даби расчищают набережную от старых небоскребов. Преображение городского пейзажа началось с комплекса Mina Plaza, который так и не был достроен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Абу-Даби четыре небоскрёба снесли за 10 секунд. Смотрите, как это было-1

Строительную площадку забросили несколько лет назад, и, по мнению местных властей, мрачные бетонные конструкции портили вид городской набережной. Все 144 этажа четырех башен снесли контролируемым взрывом всего за 10 секунд.

# Необычное # Фотофакт

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