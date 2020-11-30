В Абу-Даби четыре небоскрёба снесли за 10 секунд. Смотрите, как это было

Новости ОАЭ. В Абу-Даби расчищают набережную от старых небоскребов. Преображение городского пейзажа началось с комплекса Mina Plaza, который так и не был достроен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости ОАЭ. В Абу-Даби расчищают набережную от старых небоскребов. Преображение городского пейзажа началось с комплекса Mina Plaza, который так и не был достроен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Строительную площадку забросили несколько лет назад, и, по мнению местных властей, мрачные бетонные конструкции портили вид городской набережной. Все 144 этажа четырех башен снесли контролируемым взрывом всего за 10 секунд.