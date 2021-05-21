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В 95% случаев они правы. Оказывается, собаки по нюху могут найти заражённого коронавирусом

21 мая 2021 16:03
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Новости Таиланда. Определить вирус на нюх: в Таиланде жителей с COVID-19 выявляют собаки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 95% случаев они правы. Оказывается, собаки по нюху могут найти заражённого коронавирусом-1

К работе приступили трое из шести обученных лабрадоров. Четвероногим дают понюхать образцы пота больных. По словам исследователей, собаки чувствуют запах человека в сотни миллионов раз лучше, чем люди, и могут обнаружить летучие органические соединения даже при отсутствии симптомов заболевания.

С успехом почти в 95 % случаев лабрадоры прошли через тысячи тестов.

В 95% случаев они правы. Оказывается, собаки по нюху могут найти заражённого коронавирусом-4

Таиланд переживает третью волну пандемии. За последнюю неделю число зараженных COVID-19 увеличилось в четыре раза, а показатель смертности – в семь раз.

# Коронавирус # Фотофакт

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