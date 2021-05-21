В 95% случаев они правы. Оказывается, собаки по нюху могут найти заражённого коронавирусом

Новости Таиланда. Определить вирус на нюх: в Таиланде жителей с COVID-19 выявляют собаки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К работе приступили трое из шести обученных лабрадоров. Четвероногим дают понюхать образцы пота больных. По словам исследователей, собаки чувствуют запах человека в сотни миллионов раз лучше, чем люди, и могут обнаружить летучие органические соединения даже при отсутствии симптомов заболевания.