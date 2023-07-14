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В 2023-м Великобритания столкнётся с одной из самых тяжёлых рецессий в G7

14 июля 2023 06:41
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Новости Великобритании. Великобритании грозит рецессия. Последние три месяца в стране не было экономического роста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2023-м Великобритания столкнётся с одной из самых тяжёлых рецессий в G7-1

Согласно отчету Управления национальной статистики, прежде всего по экономике ударили забастовки в государственном секторе, промышленности и на железных дорогах. А для домохозяйств и некоторых предприятий непреодолимой проблемой стала высокая инфляция. Показатель почти достиг 9 %. И, как считают эксперты, в 2023 году Великобритания столкнется с одной из самых тяжелых рецессий и самым слабым восстановлением среди всех стран «Большой семерки».

# Экономический кризис # Новости Великобритании # Фотофакт

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