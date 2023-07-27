Прямой эфир

В 2023 году экономика Германии вновь сократится – МВФ

27 июля 2023 08:33
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Германии. Ситуация в немецкой экономике становится все мрачнее. У страны никак не получается выбраться из рецессии, в которой она оказалась после повышения цен на газ. Об этом пишут местные СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2023 году экономика Германии вновь сократится – МВФ-1

Согласно прогнозам Международного валютного фонда, в 2023 году экономика ФРГ вновь сократится. Происходящее специалисты связывают со слабостью промышленного производства в Германии на фоне последствий пандемии и антироссийских санкций. Кроме того, Германия – это единственная страна из «Большой семерки», которая уже сейчас находится в рецессии. Хотя еще недавно ее экономика была ведущей в Европе. По мнению экспертов, это наглядный пример недальновидной политики Берлина.

# Экономический кризис # Новости Германии # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Володин: поставки западного оружия Украине не повлияют на исход СВО
27 июля 2023 08:29

Володин: поставки западного оружия Украине не повлияют на исход СВО

На Филиппины обрушился тайфун. Сообщается об одном погибшем
27 июля 2023 08:27

На Филиппины обрушился тайфун. Сообщается об одном погибшем

В Санкт-Петербурге проходит саммит Россия – Африка
27 июля 2023 08:23

В Санкт-Петербурге проходит саммит Россия – Африка