В 2022-м в Германии наворовали товаров из магазинов на сумму в 4 млрд долларов

В странах ЕС из-за инфляции участились магазинные кражи. Вслед за Британией о росте случаев воровства заявили и в Германии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По данным Института розничной торговли, потери, понесенные торговыми сетями из-за таких преступлений, в 2022 году составили астрономическую сумму – 4 миллиарда евро, что на 15 % больше, чем годом ранее. Торговцы опасаются, что в 2023-м при нынешнем росте цен ситуация еще больше ухудшится и ущерб многократно возрастет.

При этом владельцы магазинов говорят, что столкнулись с новой проблемой. Если раньше крали только покупатели, то теперь этим стал промышлять и персонал. Причем они выносят с работы не только продукты, но и электротовары, и косметику. И во всем виновата инфляция. Во многих семьях стало не хватать денег. По данным статуправления страны, за год цены в Германии выросли почти на 7 %.